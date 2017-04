Etterlengtet triumf for Staley

Sensasjonslaget Mississippi State ble slått 67–55 i finalen i Dallas. Staley vant tre OL-gull med USA som spiller, men hun har aldri tidligere triumfert i NCAA-sluttspillet, verken som spiller eller trener.

Hun har vært i Final Four tre ganger med Virginia som spiller og en gang tidligere med South Carolina som trener. I femte forsøk ble det full klaff.

– Nå kan jeg krysse av en av tingene som har manglet i karrieren min, sa Staley.

– Da jeg var ung, så jeg to ting en kvinne kunne oppnå i basketball: OL-gull og NCAA-tittelen. Nå har jeg opplevd begge.

Staley ble nylig utpekt til trener for USAs kvinnelag til OL i 2020.

Mississippi State tok seg til finale ved å slå ut storfavoritt og de fire siste års mesterlag Connecticut. UConn hadde vunnet 111 kamper på rad siden 17. november 2014 før det ble 64-66-tap etter forlengning i fredagens semifinale.

I finalen hadde ikke Mississippi State mer å gi. A'ja Wilson førte an for South Carolina med 23 poeng, mens Allisha Gray bidro med 18. De to tok også 10 returer hver og blokkerte til sammen sju skudd.

Mississippi State-stjernen Morgan William, som scoret vinnerpoengene mot UConn og hele 41 poeng mot Baylor, ble passet godt på og greide bare 8 poeng søndag.

