Boca-talent (19) nær Juventus-avtale

19 år gamle Bentancur spiller for Boca Juniors, men er nær en overgang til italiensk Serie A.

Stortalentet har spilt 59 A-kamper for laget fra Buenos Aires. Ventelig skriver Bentancur under for Juventus senere i april.

Det er blitt hevdet at Juventus sikret seg opsjon på midtbanespilleren da Carlos Tevez vendte hjem til Boca Juniors i 2015.

Tevez hadde et par meget gode sesonger i Juventus-drakten før han dro hjem til søramerikansk fotball.

(©NTB)