West Ham støtter fortsatt Bilic

West Ham har hatt en tung sesong så langt, noe som gjorde lørdagens 1-2-tap mot Hull desto tyngre. "The Hammers" har bare seks poeng ned til nedrykk i Premier League. Før helgen sa West Ham-deleier David Gold at styret "ikke har noe å utsette på Slaven", men nå har klubbledelsen altså igjen gått ut med sin klare støtte.

– For å sette en stopper for spekulasjonene en gang for alle, føler West Ham-styret at det er nødvendig å kunngjøre at vi har 100 prosent tro på Slaven Bilic i arbeidet med å lede West Ham United, heter det i en uttalelse fra klubben.

Støtteerklæringer av denne typen er ikke nødvendigvis positivt for den som sitter i sjefsstolen. Ofte etterfølges slike uttalelser med at treneren må ta sin hatt og gå.

