Ter Stegen sår tvil om Barcelona-framtiden

Den 24 år gamle tyskeren har blant annet blitt koblet til Pep Guardiolas Manchester City. I et intervju med avisen La Vanguardia, svarer ter Stegen følgende på spørsmål om han ser for seg å bli i Barcelona de neste årene.

– Jeg vet ikke. Jeg prøver å gjøre det som er best for meg selv og for laget. Jeg gjør mitt beste, og jeg prøver å forbedre meg. Man vet aldri hva framtiden bringer.

Ter Stegen kom til Barcelona fra Borussia Mönchengladbach i 2014. Kontrakten hans med katalanerne utløper sommeren 2019.

– Jeg lever i øyeblikket, det er det som er viktig. Jeg er lykkelig her. Jeg håper å vinne titler, dét er målet mitt, sier sisteskansen.

