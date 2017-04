Start berget poeng fire minutter på overtid

Finnen scoret sitt annet mål for dagen i det 94. minutt. Utligningen kom etter et enormt Start-trykk på tampen av kampen.

Gjestene fra Fredrikstad trodde de hadde årets første trepoenger i lommen da Dinko Trebotic umarkert gjorde 2-1 etter 84 minutter.

Tidligere i oppgjøret tok Start ledelsen da Heikkilä stanget inn 1-0 etter litt over en halvtime. Hjemmejubelen stilnet raskt, for bare tre minutter senere kontret Rino Falk Larsen inn 1-1 for FFK.

I fjor tapte Start 18 av 30 kamper i eliteserien. Dermed bar det rett ned til nivå to med klar margin. Sørlendingene er sammen med Bodø/Glimt tippet å rykke opp igjen på første forsøk.

Uavgjort i første kamp var sånn sett en skuffelse for Steinar Pedersens menn.

