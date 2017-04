Selvmål hjalp Lillestrøm til seier i jubileumsfesten

Lars Bohinens nyopprykkede Sandefjord-mannskap så ut til å kunne juble for en sterk start på årets eliteserie, men laget fra hvalfangerbyen fikk en skikkelig nesestyver på tampen.

Tsjekkiske Michal Skoda, innleid fra Zbrojovka Brno, fikk hodet på et innlegg fra lagkamerat Ifeanyi Matthew tre minutter før slutt. Tsjekkeren styrte ballen enkelt i mål fra god posisjon inne i boksen. En drømmestart på LSK-karrieren for den høyreiste 29-åringen. På overtid skjøt forsvarsspiller Aleksander Melgalvis, også han LSK-debutant, via Sandefjord-spiller Joachim Olsen Solberg og i mål. Dermed kunne LSK feire tre poeng.

– Det kunne ikke ha blitt bedre. Dette var akkurat det vi drømte om, sa en smilende Melgalvis til Eurosport.

Tidligere Lillestrøm-spiller Lars Bohinen fikk se sitt Sandefjord-lag ta ledelsen etter 22 minutters spill på Åråsen. Victor Demba Bindia slo flott inn dypt fra høyresiden, og i boksen stanget spissen Flamur Kastrati kontrollert inn 1-0-ledelse til gjestene.

Effektiviteten manglet

Både før og etter Kastrati-scoringen hadde Lillestrøm muligheter til å få nettsus, men verken Aleksander Melgalvis, Tomás Malec eller Simen Rafn fikk nettmaskene til å bølge før pause. Spesielt Rafns sjanse kort tid etter 0-1-målet var stor, men avslutningen gikk like til side for mål.

Lillestrøm maktet ikke å legge press på bortelaget umiddelbart etter hvilen, men LSK-trener Arne Erlandsen kastet etter hvert på både Chigozie Udoji, Michal Skoda og veteranen Frode Kippe i jakten på utligning, noe som altså lønnet seg til slutt.

Den største sjansen til hjemmelaget før utligningen til 1-1, sto faktisk bortelaget Sandefjord for. Et Lillestrøm-innlegg traff hodet til Christer Reppesgård Hansen, og ballen spratt via Hansen og i egen stolpe. Sandefjord-forsvareren slapp så vidt med skrekken, men kort tid etter sto det 1–1.

Tøff start

I hektiske sluttminutter jaktet Lillestrøm tre poeng. Melgavis ble til slutt helten da han fikk ballen på skrått hold og banket til på overtid. Ballen suste inn i mål via en uheldig Olsen Solberg. Dermed kunne 100-årsfeiringen fortsette i Lillestrøm utover kvelden.

Lillestrøm er nok svært godt fornøyd med seier i serieåpningen. I neste runde må nemlig kanarifuglene reise til Molde for å møte Ole Gunnar Solskjærs mannskap. Så venter kamper mot Haugesund (h), Aalesund (b) og Brann.

For Sandefjord var tapet en skikkelig kalddusj. Bohinens mannskap har tøffe kamper mot Rosenborg (h) og Vålerenga (b) i vente, før opprykkskollega Kristiansund BK kommer på besøk i fjerde serierunde.

- I 2. omgang gjorde vi det ikke like bra som før pause. Slik er det, sa en skuffet Flamur Kastrati til Eurosport.

(©NTB)