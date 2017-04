Rosted-dobbel i Sarpsborg-seier

Oppskriften med Jonas Lindberg-dødball og Sigurd Rosted-heading kan vise seg å gi Sarpsborg mange mål denne sesongen.

Søndag sto duoen for to mål i 3-1-seieren mot Sogndal.

– Jeg burde hatt et til, men det er fint med to mål. Det er ikke ofte, sa tomålsscorer Rosted til Eurosport.

Martin Ramsland ga Sogndal ledelsen på lekkert vis etter 14 minutter, men fra halvtimen og ut handlet det meste om hjemmelaget.

Rosted headet inn 1-1 og 3-1 på henholdsvis corner og frispark, begge slått av Lindberg, mens nyervervelsen Kristoffer Zachariassen scoret sitt første mål for klubben da han banket inn 2-1.

– Det er utrolig moro å komme i gang med de tellende kampene og det er utrolig deilig å score. Det er fullt fortjent at vi vinner, sa Zachariassen til Eurosport.

Sarpsborg endte som nummer seks i Eliteserien forrige sesong etter å ha tapt sesongavslutningen mot Brann, men kom godt i gang med denne sesongen.

Ramsland-magi

Sogndal avsluttet forrige sesong med tre strake tap, og må fortsatt vente på å ende tapsrekken.

– Det er for enkelt. Det er surt. Vi kommer til å bli bedre og bedre utover sesongen. Vi kommer til mange muligheter, men vi må bli bedre i egen boks, var dommen til Sogndal-trener Eirik Bakke da han snakket med Eurosport.

Svenske Jonas Lindberg hadde kampens første mulighet i Sarpsborg, men skuddet fra skrått hold gikk over målet til Mathias Dyngeland etter ni minutter.

Fem minutter senere viste i stedet Sogndal hvordan man skulle gjøre det. Bendik Bye på høyresiden tok med seg ballen forbi Rosted på et touch, før han fant Martin Ramsland ut 45 grader. Ramsland bredsidet ballen i venstre hjørne utakbart for Anders Kristiansen i Sarpsborg-målet.

Andreas Albech var nære å utligne kun tre minutter senere da han fikk forsøke seg etter en retur, men nok en gang gikk avslutningen utenfor målet til Dyngeland.

Bedre gikk det for hjemmelaget da Rosted steg til værs på Lindberg-corner etter en halvtime. Midtstopperen stanget ballen via en Sogndal-forsvarer og i mål til 1-1.

Zachariassens første eliteseriemål

Manchester City-utleide Chidiebere Nwakali fikk sjansen ved to anledninger før pause, men begge gangene vartet Kristiansen opp med kjemperedninger.

Ti minutter ut i andre omgang snudde i stedet Kristoffer Zachariassen kampen for hjemmelaget. Lindberg slo opp på spisskollega Patrick Mortensen som la igjen ballen til Zachariassen. Midtbanespilleren svarte med å banken ballen i det hjørnet han kom fra. Det var hans første eliteseriemål.

Mortensen var nære å legge på til 3-1 kun minuttet senere, men avslutningen gikk i stolpen og ut.

Samarbeidet Lindberg/Rosted sørget for 3-1 etter 65 minutter, denne gangen på et frispark. 22-åringen står dermed med like mange scoringer denne sesongen som han scoret hele forrige sesong.

