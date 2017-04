Pettersen øyner triumf og dukkert i California

– Fra første stund har jeg likt denne banen. Jeg treffer ballen godt og slår langt, og det er svært viktig her, sier Pettersen til LPGA.com.

Hun har ikke vunnet en LPGA-turnering på snart to år. – Så langt er det bra, men det er mye jobb som skal gjøres søndag. Det er tett som hagl bak meg.

Vinneren av turneringen i Rancho Mirage (California) må gå i vannet i Poppie's Pond ute på banen. Det er tradisjon.

– Målet mitt er å bli våt søndag, sier Pettersen.

Solid

Den norske golferens avsluttet turneringens andre dag på topp, men måtte se Thompson fra gå forbi henne da de siste spillerne avsluttet runden lørdag formiddag. Turneringen var en smule forsinket etter at spillet ble avbrutt på grunn av dårlig vær den første dagen, men da runde tre ble avsluttet var alle spillerne i rute igjen.

Thompson økte ledelsen lørdag og ligger 13 slag under par før turneringens siste dag. To slag bak følger altså Pettersen, og ett slag bak henne igjen er det en liten klynge bestående av Minjee Lee fra New Zealand og koreanerne Ryu So-yeon, Park In-bee og Hur Mi-jung.

(©NTB)