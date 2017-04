Pedersen skulle hatt rødt – scoret da SIF slo tilbake

Haugesund tok ledelsen etter 19 sekunder, men reiste oppgitt hjem fra Drammen etter 1-3-tap i sesongåpningen.

For da Pedersen sklitaklet Kristoffer Haraldseid etter 20 minutter, burde dommer Ola Hobber Nilsen ha tatt fram det røde kortet.

Det gjorde han ikke, og mens Haraldseid måtte ut med smerter litt senere i omgangen, var Marcus Pedersen nådeløs da FKH febrilsk forsvarte seg.

Først fikk Vegard Skjerve avverget en Tommy Høiland-heading på streken, men Jonathan Parr la ballen inn igjen foran mål og Pedersen kunne enkelt styre SIF opp i 2-1.

Pedersen: – Nær rødt kort

Marco Tagbajumi scoret både 1-1 og 3–1. Den bereiste spissen utlignet med en frekk hælstyring, før han avgjorde spenningen med å banke inn 3-1 etter at FKH-forsvarer Alexander Stølås helt umotivert serverte SIF-spissen i egen sekstenmeter.

– Hadde jeg hatt strake bein, hadde jeg vært enig. Jeg kastet meg inn med leggskinna først, så jeg vil ikke si at det var rødt kort, men det var nær, sa Pedersen til Eurosport om situasjonen der mange mente han burde vært utvist.

Kun 19 sekunder var spilt da Frederik Gytkjær sendte gjestene foran. Debutanten som er hentet fra danske Lyngby, var nådeløs da han kom gjennom etter svakt forsvarsspill.

– Det er fantastisk å få en slik start, du kan ikke be om mer. Men jeg er forbannet over at vi slapp dem inn igjen i kampen, sa Gytkjær til Eurosport.

Kostbar Abdi-utvisning

Der Marcus Pedersen slapp unna rødt kort, måtte Haugesunds Liban Abdi se den siste halvtimen fra sidelinjen. Han hadde pådratt seg et tidlig gult kort for felling av Lars Vilsvik.

Da Abdi løp i veien for et frispark etter 59 minutter, valgte Nilsen å vise fram nok et gult kort til FKH-spilleren. Dermed måtte Haugesund avslutte med ti mann. Kanskje lå det i kortene at Marcus Pedersen skulle sette inn 2-1, mannen som altså skulle ha vært utvist tidlig i kampen.

– Vi fikk en helt avgjørende situasjon da Liban ble utvist. Den var unødvendig, sa FKH-trener Eirik Horneland.

– Med det røde kortet ble det vanskelig, fortsatte FKHs trener.

