Mustafi-heading stoppet Arsenals tapsrekke

Det ene poenget hjalp verken Arsenal eller City så mye på tabellen. Med søndagens resultat ligger Arsenal fortsatt på sjetteplass, mens Pep Guardiolas mannskap er tabellfirer med elleve poeng opp til serieleder Chelsea.

Arsène Wenger kan ta med seg at Arsenal slo tilbake to ganger i en kamp laget hans lenge var på dypt vann. Theo Walcott utlignet til 1-1 før pause, mens Mustafi kontant stanget inn 2-2 med hodet etter et perfekt slått corner fra Mesut Özil.

I åpningsminuttene var gjestene fra Manchester forrykende gode. Arsenal la seg bredt med forsvarsfireren, og City prøvde flere ganger å utnytte de enorme avstandene som oppsto. Hjemmelaget var advart, men justerte seg ikke i tide før ballen lå bak David Ospina allerede i det femte minutt.

Jobbet seg tilbake

På en lekker langpasning fra Kevin De Bruyne rundet Leroy Sané keeper og plasserte ballen i åpent mål. Ikke lenge etterpå skjøt førstnevnte i stolpen.

Arsenal var i ordentlig trøbbel, men gradvis lyktes vertene å jobbe seg tilbake i kampen. En utligning lå derfor litt i luften før Theo Walcotts 1-1-scoring etter 40 minutter. Omringet av City-spillere klarte engelskmannen å krangle ballen i nettmaskene. City ble straffet for å stå høyt i banen i etterdønningene av en corner.

Wenger kunne ikke glede seg lenge. Bare to minutter senere sørget Sergio Agüero for å ta City opp i 2-1. Stjernespissen scoret fra skrått hold etter et City-angrep som gjorde Arsenal-forsvarerne svimle. Keeperspillet til Ospina var ikke helt patent.

Spøker

Etter Mustafis 2-2-scoring skapte begge lag nokså lite. Frykten for å tape var til å føle på, særlig hos Arsenal. Wengers lag sto med fire tap på sine fem siste Premier League-kamper før søndagens toppkamp.

På overtid ropte City-spillerne på straffe da ballen var borti i armen til Nacho Monreal.

Det spøker fortsatt for Wenges stolte topp fire-rekke. Arsenal skal slite med å kvalifisere seg for en 20. sesong på rad i mesterligaen. Det skiller sju poeng opp til City på fjerdeplass.

Manchester City forlenget sin ubeseirede rekke i ligaen til åtte kamper.

