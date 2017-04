Kaptein Wangberg berget Tromsø-poeng

Wangberg var fornøyd med å ha berget poeng på slutten, men ikke med prestasjonen.

– Vi ønsker å spille gjennom midten, vi ønsker å sette opp kantene våre. Det var vi ikke spesielt gode på i dag. Det stemte ikke helt, så vi har mye å jobbe med på trening før neste kamp mot Viking. Vi er i gang nå, så det er fint at kampene kommer tett. Det er bare å nullstille, sa Wangberg til NRK.

– Jeg er for så vidt fornøyd med å få ett poeng, men jeg har følelsen av at vi hadde litt for høye skuldre den første timen. Men det er ekstremt stor forskjell på tap og å berge poeng på slutten. Både med tanke på tabellen, men også med tanke på å unngå hjemmetap, sa TIL-trener Bård Flovik.

Brann i ledelsen

Svenske Jakob Orlov sendte Brann i føringen i første spilleminutt etter pause. Svensken ble frispilt inne i boksen, og mot en Gudmund Taksdal Kongshavn på halvdistanse lobbet Brann-spissen inn 1-0 og ledelse til bortelaget.

Helt på tampen curlet Tromsø-veteranen Morten Gamst Pedersen en corner inn i boksen. Der dukket tidligere Brann-stopper Wangberg opp og ordnet poengdeling på Alfheim, i en kamp der Brann var det beste laget.

Tromsøs kanskje største sjanse utenom scoringen kom etter 75 minutters spill. Islandske Aron Sigurdarson kom seg løs på venstrekanten, før han så la fint inn i midten av boksen. TIL-spiss Slobodan Vuk bommet imidlertid på ballen i meget god posisjon. Ballen skled videre til Thomas Lehne Olsen, men hans avslutning suste svakt over mål.

Snille værguder

Snøbygene uteble i ishavsbyen søndag. Lagene fikk spille serieåpningen i kaldt oppholdsvær, noe gjestene fra Bergen taklet bra. Tromsø-spillerne var derimot svært tamme i åpningen på eget kunstgress.

Et Brann-frispark etter bare ett minutt holdt på å bli farlig. Bismar Acosta fikk foten på ballen fra kloss hold, men Kongshavn og Tromsø-forsvaret fikk klarert til corner med nød og neppe.

Daniel Braaten var også nær scoring for bortelaget. Den tidligere landslagsspilleren kom seg fri inne i boksen med kraft og fart, men avslutningen fra skrått hold gikk like utenfor lengste stolpe.

Viking og Godset

Tromsø hevet seg noe like før pause. Nevnte Aron Sigurdarson fintet seg fri til en god skuddposisjon, men den chippede avslutningen gikk over. Like etter fikk Ulrik Yttergård Jenssen sjansen på hodet fra godt hold, men forsøket gikk over.

Etter Branns ledermål prøvde Tromsø etter hvert å trykke gjestene mer bakover, og sjansene til Vuk og Lehne Olsen ble de største før utligningen. På tampen måtte det altså en midtstopper til for å ordne poeng for vertene.

Tromsø må håpe på bedre poengfangst borte mot Viking i neste serierunde. Brann tar da imot Strømsgodset i Bergen.

