Gestede-forbannelsen fortsetter for Middlesbrough

Rudy Gestede har etter søndagens målløse oppgjør spilt 39 Premier League-kamper på rad uten å vinne, ifølge Opta. Sist gang 28-åringen vant på øverste nivå i England var mot Bournemouth i august 2015.

Angrepsspilleren fikk en enorm mulighet til å avgjøre for Middlesbrough på overtid av kampen mot Swansea søndag, men den 1.93 meter høye hodespesialisten klarte å heade utenfor fra fem meter da han umarkert fikk ballen fra Álvaro Negredo.

Muligheten kom etter at Swansea hadde presset for scoring mot slutten av den andre omgangen, i det som generelt var et jevnspilt oppgjør.

Hjemmelaget i Wales følte seg snytt for straffe i andre omgang da et frispark fra Gylfi Sigurdsson gikk rett i hendene til innbytter Adam Forshaw, men dommeren valgte å ikke blåse.

Swansea beholder sin plass rett over nedrykksstreken med 28 poeng, ett mer enn Hull under streken. Middlesbrough ligger på plassen bak Hull med 23 poeng etter søndagens kamp.

(©NTB)