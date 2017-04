Brennhet Omoijuanfo scoret Stabæk-hattrick – måtte ut med skade

Omoijuanfo var virkelig på hogget i solskinnet på Nadderud. I tillegg til hattricket fikk han hele tre baller i nettet annullert for offside. Et skår i gleden var at 23-åringen måtte ut med skade 20 minutter før slutt.

– Jeg tror det var (Oddbjørn) Lie som prøvde å stoppe meg ved å sette kneet rett oppunder rumpa. Det gjorde utrolig vondt, og det var mange Aalesund-spillere som trodde jeg filmet. Jeg er en kriger og går ikke ut om jeg ikke må, sa Omoijuanfo etter kampen.

Han beroliget samtidig Stabæk-fansen. Smellen vil ikke holde ham ute av spill.

– Nei, nei. Fysioen vår er kjempeflink og har god kontroll.

Omoijuanfo startet målshowet etter et snaut kvarter. Alene med AaFK-keeper Andreas Lie stanget han inn 1-0 på en returball. Lie blokkerte Stabæk-spissens første avslutning, men ballen ble aldri klarert ut av farlig sone.

Seks minutter senere var Omoijuanfo frampå igjen. Ved bakerste stolpe ruvet Oslo-gutten i luften og headet inn 2-0 på en presis slått corner fra Jeppe Moe.

Vil score tosifret

Hattricket var i boks da den brennhete spissen la på til 3-0 fem minutter ut i annen omgang. Lie reddet i forkant Tortol Lumanzas avslutning, men Omoijuanfo var på alerten og kunne enkelt trille ballen i nettmaskene.

Omoijuanfo reddet i fjor høst Stabæks eliteseriekontrakt med to sene mål i kvalifiseringen mot gamleklubben Jerv.

– Jeg har lyst til å komme opp på et tosifret antall scoringer. Man kan aldri garantere mål, men jeg kan garantere at jeg skal gjøre det jeg kan for å score, sa Omoijuanfo til NTB før helgens seriestart.

Mos-redusering

Aalesund hadde ikke mye å by på offensivt søndag, men Mustafa Abdellaoue skapte litt spenning med sin 1-3-redusering etter 65 minutter. Kort tid etterpå var samme mann nær å score igjen, men skuddet gikk via Jeppe Moe og like til side for mål.

Stabæk hadde flere sjanser til å øke til 4-1 på tampen. Innbytter Luc Kassi kom alene med Lie og lobbet ballen via AaFK-målvaktens hansker og i stolpen.

I fjor høst tok Aalesund seg ut av nedrykkstrøbbel med en forrykende innspurt. Sunnmøringene hadde da hele åtte seirer på sine siste ni kamper, men årets seriestart ble en tankevekker for Trond Fredriksen og co.

– Vi snakket på forhånd om at vi må inn bak dem, men det gjorde vi ikke. Vi klarte det i annen omgang, men da var kampen dessverre allerede tapt. Summen er ikke bra nok, og Stabæk vinner helt fortjent. Onsdagens kamp blir noe helt annet, sa Fredriksen til Eurosport.

Stabæk møter i midtuken Sogndal borte, mens Aalesund tar imot Sarpsborg.

