Bendtner åpnet målkontoen i seriepremieren

Dansken fikk tillit fra start av Kåre Ingebrigtsen på Lerkendal i oppgjøret mellom nummer én og tre på tabellen forrige sesong.

Det har vært knyttet store forventninger til den tidligere Arsenal- og Wolfsburg-spissen etter overgangen fra Nottingham Forest. 29-åringen innfridde da han på signaturvis headet Rosenborg i ledelsen etter 57 minutter.

Den norske landslagsspilleren Pål André Helland fikk rom på høyrekanten, og på bakre stolpe var Bendtner overlegen.

– Det var en perfekt debut. Å score foran hjemmefansen er perfekt. I første omgang får vi ikke det til å sitte, men vi snur det og scorer tre mål. Jeg trives godt her, sa Bendtner til Eurosport.

– RBK har en klassespiss, og han greier å score han. Vi var strålende fram til Bendtner viser at han sannsynligvis er bedre enn de som spiller i Eliteserien, sa Odd-trener Dag-Eilev Fagermo.

Assist i supercupen

Bendtner entret banen etter 62 minutter og markerte seg med målgivende pasning da Rosenborg slo Brann 2-0 i den norske supercupen onsdag.

Søndagens Bendtner-scoring var starten på et gyllent minutt for hjemmelaget, for i det 58. minutt satt nummer to i nettet bak Sondre Rossbach.

Kaptein Mike Jensen sendte i vei en suser som Fredrik Semb Berge forlenget mot eget mål. Rossbach klarte ikke annet enn å slå ballen i stolpen og inn, og dermed ledet RBK 2-0 i det som før scoringene var et jevnspilt og sjansefattig oppgjør.

Drømmescoring

Vondt ble til verre for Odd da Milan Jevtovic lurte Berge med noen frekke overstegsfinter før han curlet ballen i lengste kryss via tverrliggeren og inn etter 69 minutter. På 12 minutter hadde RBK scoret tre mål.

Odd hadde to dødballer på rappen i første omgang der begge avslutningene gikk utenfor, men utenom det var RBK klart farligst, til tross for at bortelaget styrte kampen i starten av de første 45 minuttene.

Rosenborg slet i utgangspunktet med å finne ut av angrepsspillet, men etter den forløsende Bendtner-scoringen fant trønderne tilbake til sitt gamle jeg.

Bendtner ble ikke helt uventet kåret til kampens beste spiller av Lerkendal-publikummet.

