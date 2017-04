West Brom stanset "uavgjortspesialist" United

Åtte av poengdelingene denne sesongen har kommet hjemme på Old Trafford for José Mourinho og co. Det gir grunn til bekymring for målkåte United-fans. United har ikke tapt i serien på 19 kamper, men det er en mager trøst for "de røde djevlene".

Lørdagens resultat gjør at United taper terreng i tetstriden i Premier League, da både Liverpool og Tottenham vant sine kamper. United på femteplass har 53 poeng, fire poeng færre enn tabellfirer Manchester City. City gjester Arsenal søndag.

Manchester United hadde store muligheter til å avgjøre kampen på eget gress, men Henrikh Mkhitaryan og Marouane Fellaini sløste vekk to store muligheter foran kassen.

Rolig start

Matchen på Old Trafford åpnet i et bedagelig tempo, der United fikk trille mye ball uten å skape store sjanser. Jesse Lingard kom likevel til en god mulighet etter ti minutters spill, men kantspillerens avslutning suste over mål fra skrått hold.

Tony Pulis' West Brom-mannskap lå svært dypt og forsvarte seg godt, noe som frustrerte vertene og hjemmefansen. Likevel skapte ikke bortelaget noe som helst på Uniteds halvdel før fem minutter etter hvilen. Da var det tidligere United-spiller Darren Fletcher som fikk muligheten inne i United-boksen, men skottens avslutning fra god posisjon ble for svak. United-forsvaret fikk blokkert og klarert.

Marouane Fellaini fikk Uniteds første store sjanse i oppgjøret. Belgieren plukket opp nedfallsfrukten etter klabb og babb inne i boksen, men avslutningen hans ble for svak og gikk utenfor.

Mislyktes

Henrikh Mkhitaryan fikk en enda større sjanse drøyt 20 minutter ut i 2. omgang. En klarering gikk rett i armenerens bryst, og plutselig var han alene igjennom mot West Brom-keeper Ben Foster. Avslutningen fra angrepsspilleren gikk imidlertid til side for mål, til gjestenes store lettelse.

United økte etter hvert trykket mer og mer. Marcus Rashford banket til fra distanse, men nevnte Foster, også han tidligere United-spiller, vartet opp med en flott redning. Rashford prøvde seg også på frispark, men igjen var Foster der som en katt og slo ballen unna.

Fem minutter før slutt fikk Darren Fletcher nesten en gavepakke av United-keeper David de Gea på et skudd fra distanse. Keeperen glapp ballen opp i luften, men spanjolen kunne takke tverrliggeren for at det ikke sto 0-1.

United kastet fram folk på overtid, men gjestene holdt unna. Dermed endte det målløst.

(©NTB)