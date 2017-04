To nordmenn fikk Allsvenskan-debuten

Norsk-amerikanske Mikkel Diskerud signerte for IFK Göteborg før denne sesongen etter å ha blitt fristilt av New York City i MLS. 26-åringen fikk sine første Allsvenskan-minutter på midtbanen til hjemmelaget på Gamle Ullevi.

Foran seg hadde han den norske unggutten Henrik Bjørdal. 20-åringen er på lån fra Brighton, og fikk også sin hjemmedebut i seriesammenheng.

Landslagsspiller Thomas Rogne har vært i IFK siden 2015 og var som vanlig foretrukket på midtstopperplass mot regjerende seriemester Malmö.

Bortelaget stilte med assistkongen Magnus Wolff Eikrem, men uten Jo Inge Berget i serieåpningen, og måtte se Mikael Boman sende IFK Göteborg i ledelsen etter bare åtte minutter.

Pawel Cibicki ga imidlertid Malmö mer pusterom til pause med sin 1-1-scoring i det 34. minutt.

Ettersom ingen av lagene klarte å score ytterligere, mens supporterne tente bengalske lys på tribunen, endte det med poengdeling i serieåpningen.

Diskerud og Rogne spilte hele kampen for IFK, mens Bjørdal ble byttet ut i det 82. minutt. Den tidligere Aalesund-spilleren pådro seg også gult kort. Eikrem ble tatt av til pause for Malmö. Andreas Vindheim var ubenyttet reserve for bortelaget.

