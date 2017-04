Sundby i egen klasse på NM-femmila

Dermed ble det også kongepokal på Røa-løperen som kom inn til tiden 2.19.44,4.

Sundby murret om sliten muskulatur, en strekk og skepsis til stakesoner etter fredagens sølv på 10-kilometeren, men han kom seg på startstrek og viste at formen fortsatt er nokså akseptabel. Årets verdenscupvinner taklet det tunge klisterføret best av alle, og det var tidlig klart hvem som kom til å bli norsk mester.

Sundby utklasset resten av feltet.

– Dette synes jeg var ordentlig brutalt. Føret var seigt, stavfestet var vanskelig og etter hvert ble kroppen fryktelig tung. Dette ble definisjonen på et tøft skirenn. Det skal sies at jeg åpnet vel hardt, men det ble et bra skirenn for meg. Underveis tenkte jeg at dette er det verste jeg kan gjøre, for jeg hadde det vondt. Men samtidig er det ordentlig moro. Det er dette som er langrenn, og jeg synes det er en fantastisk konkurranseform. Det er dette jeg vokste opp med og som jeg ønsket å bli god i. Her får du virkelig målt krefter. Dette ble en fin avslutning på sesongen, sa Sundby.

Dette var Sundbys femte NM-gull på femmil hittil i karrieren.

Storfornøyd

Til tross for at det var flere kanoner på startstrek i tillegg til Sundby, så ble det store overraskelser både på sølv- og bronseplass.

Johan Tjelle var nesten i ekstase etter NM-sølvet, selv om det var 2.19,7 minutter opp til vinneren Sundby.

– Dette var et kjempeløp. Jeg trodde at jeg åpnet ganske hardt, men så var Jonas Udjus Frorud 55 sekunder foran før det var gått en runde, og da måtte jeg skru opp farten tidligere enn planlagt. Da begynte det å gå fort, men det kostet også. Jeg var helt "kake" på sisterunden, sa Tjelle til NTB.

Betyr mye

– Hva betyr et NM-sølv?

– Det er helt enormt. Jeg har drømt om å bli topp 15 og klarte det i NM del 1 på Lygna, sa Lyn-løperen Tjelle.

22-åringen ble syk så sent som tirsdag og våknet først frisk igjen så sent som fredag. Det bidro kanskje til at han havnet helt nede på 49.-plass på 10-kilometeren i fri teknikk.

– Det gjorde kanskje at jeg fikk overskudd i dag. Jeg har nesten ikke nok superlativer til å beskrive hvor bra dette ble. Dette gir ekstra motivasjon inn mot neste sesong, sa Tjelle.

Brødrene Jonas og Espen Udjus Frorud ble nummer tre og fire.

