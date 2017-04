Palace med ny sjokkseier på Stamford Bridge

Chelsea sto med ti strake hjemmeseirer i Premier League før lørdagens London-derby. Oddsen for en ellevte var temmelig lav, men Sam Allardyces utvalgte holdt unna og sto for et av sesongens mest overraskende resultater.

Siden serietoer Tottenham vant 2-0 borte mot Burnley, sørget Palace også for å blåse litt liv i gullkampen igjen. Med ni kamper igjen skiller det sju poeng mellom Chelsea og Spurs.

Vertene tok oppskriftsmessig ledelsen allerede i det femte minutt. Etter at Eden Hazard hadde holdt litt lekestue med Palace-backen Joel Ward, fikk Cesc Fàbregas ballen og skjøt inn 1-0 via stolpen.

Markkryper

Å havne under mot Chelsea er som regel ensbetydende med tap og null poeng, men Crystal Palace ville det annerledes.

Gjestene fra Sør-London trengte bare fire minutter før utligningen kom. Wilfried Zaha var omkranset av Chelsea-spillere, men ingen gjorde et reelt forsøk på å stoppe lynvingen. Det straffet seg, og 24-åringen scoret med en markkryper fra 16 meter.

Palace slo til igjen bare to minutter senere. Etter en kontring kom til slutt Christian Benteke alene med Chelseas stjernekeeper Thibaut Courtois. Den belgiske kraftspissen var iskald og chippet lekkert inn 2-1 over sin landsmann.

Sjanser

Chelsea jaktet febrilsk et utligningsmålet resten av kampen. Det sto heller ikke på sjansene, men lørdag ville det seg ikke for serielederen. I tillegg hadde Wayne Hennessey en strålende dag på jobben i Palace-buret. Tidlig i annen omgang sto waliseren i veien for et Diego Costa-skudd fra fire meter.

Costa skulle fortsette å sløse. I det 76. minutt headet spissen like utenfor.

Chelsea fikk hele sju overtidsminutter, men det hjalp ikke hjemmelaget. Dermed kopierte Palace bragden fra forrige sesong ved å vinne på Stamford Bridge. Det er svært få lag som klarer det.

