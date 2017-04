Liverpool forlenget byrivalens Anfield-kompleks

Det var en fortjent hjemmeseier etter scoringer fra Sadio Mané, Philippe Coutinho og innbytter Divock Origi. Unggutten Matthew Pennington utlignet til 1-1 etter en snau halvtime, men gjestene var for det meste på defensiven lørdag.

Everton kom til kampen som et av Premier Leagues aller største formlag, men som vanlig kom de blåkledde til kort i erkefiendens storstue. Man må helt tilbake til 1999 for å finne Evertons forrige borteseier mot Liverpool.

Sadio Mané ga Anfield-fansen tidlige noe å juble for. Etter bare åtte minutter driblet senegaleseren seg gjennom et ryggende Everton-forsvar og trillet ballen i nettmaskene mellom beina på Matthew Pennington.

Urutinert

Liverpool prøvde flere ganger å unytte Penningtons manglende rutine. 22-åringen fikk lørdag sin første kamp fra start for sesongen i Evertons trebackslinje. Ronald Koeman måtte ta grep etter å ha mistet flere nøkkelspillere med skader under landslagspausen, blant dem Séamus Coleman med et alvorlig brudd i beinet.

Philippe Coutinho var nær å doble til 2-0 etter 19 minutter. Brasilianeren lurte seg enkelt forbi Pennington og skjøt hardt mot lengste hjørne. Evertons målvakt Joel Robles slo ballen opp i lufta, og lagkamerat Phil Jagielka måtte rydde unna på strek med en heading.

Pennington fikk en opptur da han enkelt trillet inn 1-1 i kjølvannet av et hjørnespark fra Leighton Baines. Engelskmannen ble ikke plukket opp av et passivt Liverpool-forsvar.

Everton-gleden stilnet raskt. Bare tre minutter senere var hjemmelaget tilbake i føringen. Igjen var Pennington i trøbbel da Coutinho fikk enkle arbeidsforhold og la ballen vakkert i lengste hjørne.

Mané-skade

Tidlig i annen omgang måtte målscorer Mané ut med det som synes å være en skade i venstrekneet. Han ble erstattet av Divock Origi, som svarte med å gjøre 3-1 bare minutter etter å ha entret banen. Igjen slett forsvarsspill fra Everton.

Gjestenes største sjanse etter pause kom 20 minutter før slutt. Med et skudd via en motspiller tvang Mason Holgate fram en sterk enhåndsredning fra Simon Mignolet. Like etter stanget unggutten Dominic Calvert-Lewin upresset ballen over mål.

Liverpool har gått seirende ut av Merseyside-derbyet tre kamper på rad. I desember vant Jürgen Klopps mannskap 1-0 på Goodison Park med en overtidsscoring. Evertons forrige seier i derbyet kom i 2010.

Etter 30 kamper ligger Liverpool på tredjeplass med sine 59 poeng. Everton er nummer sju og ni poeng bak byrivalen.

