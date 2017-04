Kometen lider valgets kval

20-åringen har kommet som en vind inn i internasjonalt langrenn i vinter. Krystallkula for sammenlagtseieren i sprintverdenscupen er det håndfaste beviset på at stjerneskuddet på rekordtid har sikret seg en fremtredende plass på langrennshimmelen.

Med suksessen åpner det seg også nye muligheter. At Klæbo får plass på landslaget neste sesong sier seg selv. Spørsmålet er om Byåsen-løperen skal inn på sprintlandslaget eller på allroundlandslaget. Før svaret foreligger skal både hovedpersonen selv, hans støttespillere og landslagsledelsen gjøre sine vurderinger.

Mannen mange mener er Norges største langrennstalent noen gang hevder han foreløpig ikke har konkludert. Det gjør han først om et par uker – som vanlig i samråd med morfar og trener Kåre Høsflot.

– Jeg har ikke bestemt meg ennå, men jeg og morfar har lagt en plan mot et mål vi har satt oss. Ut fra det må vi se på hvilket lag som passer meg best, og det er det viktigste nå, sier 20-åringen til NTB.

Skal følge planen

– Hva avgjør valget?

– Det handler om både treningsregime, hvem som er på de ulike lagene og hva man skal prioritere av trening, svarer langrennskometen.

– Blir det avgjørende for valget hvilke distanser du peker ut som dine viktigste i OL?

– Det tror jeg ikke. Jeg har satt meg et mål i Pyeongchang, og da spiller det ikke så mye rolle om jeg er på sprint- eller distanselaget. Det handler mer om å gjøre den jobben som kreves, og at jeg skal følge den planen som er lagt. Ut fra det må jeg finne det laget som passer best, sier Klæbo.

Ikke sprint-rettet trening

Morfar og trener Kåre Høsflot er også forsiktig i uttalelsene med hensyn til hvilket landslag barnebarnet skal være en del av neste sesong.

– Det er noe vi må ta både med dem som bestemmer og ut fra hva Johannes ønsker selv, sier han til NTB.

Han vil heller ikke forskuttere hvilke distanser vinterens langrennskomet kommer til å sikte mot i OL-sesongen.

– Det er vanskelig å si nå, men vi må legge en plan for hva som blir førsteprioritet. I vinter har sprinten vært hovedmålet. Det trenger absolutt ikke å bli det neste sesong, men det kan bli det, sier Kåre Høsflot.

Team Høsflot har ikke rettet treningen spesifikt mot sprint foran årets sesong. Det blir heller ikke aktuelt i fortsettelsen.

– Nei. Det er ikke et alternativ. Det blir allroundsatsing, sier Kåre Høsflot til NTB og understreker at barnebarnet nå skal jobbe med å forbedre kapasiteten ytterligere.

Eventyrlig vinter

Brennsikkert er det at landslagsledelsen vil gjøre alt som skal til for å foredle trønderens ubestridte talent. De siste månedene har bevist at unge Klæbo meget vel kan bli medaljekandidat på flere øvelser under vinterlekene i Pyeongchang om et snaut år.

20-åringen, som avslutter årets sesong med NM-femmila på Gålå i dag, er den første til å innrømme at vinteren har inneholdt mer enn han kunne drømme om.

– Det har vært en eventyrlig sesong, fastslår Klæbo, som fredag ble nummer fem på ti kilometer fri teknikk i NM.

– At jeg er nummer fem her, synes jeg er veldig bra. Jeg er bare åtte sekunder bak en av verdens beste skiløpere på denne distansen, og det viser at jeg gjør mye riktig. Det er kult å ha fått til det, sier han.

