Kissel avgjorde for Oilers i første NM-finale

Det sto 3-3 etter tre perioder, men bare 39 sekunder ut i spilleforlengelsen avgjorde Kissel for hjemmelaget. Dermed har Oilers fått starten laget ønsket seg i NM-finaleserien.

Det startet imidlertid urovekkende for favoritten Oilers. Asker-laget rystet den regjerende mesteren fra start av i DNB Arena. Fredrik Lystad Jacobsen sendte gjestene i føringen etter et drøyt kvarters spill på borteis i Stavanger. Og ikke nok med det, men gjestene doblet like godt ledelsen ti minutter etter. Ryan Hayes sendte pucken i nettet foran sjokkerte hjemmefans.

12:28 ut i midtperioden startet vertene opphentingen. Spencer Humphries reduserte først til 1-2, før lagkamerat Mark Van Guilder utlignet til 2-2 bare to minutter senere. Da ble det liv i Stavanger-fansen igjen.

Fem minutter inn i 3. periode var snuoperasjonen et faktum. Tidligere NHL-proff Eric Nystrom ordnet 3-2 til hjemmelaget, men bortelaget hadde fortsatt litt "fight" i seg. Nick Pageau satte inn 3-3 like etter Nystroms nettsus.

Oilers måtte avslutte perioden i undertall, men klarte å ri av stormen. Dermed ble det forlengning. Der avgjorde Kissel

En nedtur for Frisk var i tillegg at keeper Nicklas Dahlberg måtte gi seg med skade før 3. periode. Det er usikkert hvor alvorlig skaden er, men svensken måtte forlate isen med store smerter i kneet, ifølge Budstikka.

4130 tilskuere så den første NM-finalen.

(©NTB)