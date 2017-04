God, men målløs King byttet ut

King jager 15 mål i årets Premier League. Oslo-gutten står med elleve mål hittil.

Han ble tatt av banen til bortefansens frustrasjon 20 minutter før full tid lørdag.

Ti minutter før slutt fikk gjestene fra Bournemouth straffespark, men som så mange ganger før i sesongen ble det bom.

Denne gangen skjøt innbytter Harry Arter ballen høyt over. Uavgjort var for øvrig et nokså greit resultat ut ifra sjanser og spill.

Southampton var best i starten av begge omganger, men Bournemouth tok mer og mer over.

