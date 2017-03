Federer til finale etter tre tiebreak

Etter en drøyt tre timer lang og svært jevn match, var det sveitsiske Federer som til slutt trakk det lengste strået i Miami fredag kveld. Det første settet mot Nick Kyrgios fra Australia varte i godt over en time og endte i et tiebreak som ikke var avgjort før det sto 11–9 til Federer.

Det andre settet ble nesten like langt og like jevnt. Etter ytterligere en time på banen, viste resultattavla 7–6 til Kyrgios etter et tiebreak som også endte 11–9.

Også i det tredje og avgjørende settet måtte duellantene over i tiebreak før en vinner kunne utropes. Denne gangene tok det ikke fullt så langt tid eller så mange poeng for å avgjøre. Federer vant tiebreaket 7–5. Dermed ble han stående med resultatet 7–6 (11–9), 6–7 (9–11), 7–6 (7–5) etter en match som varte i tre timer og ti minutter.

Rafael Nadal fra Spania trengte mindre enn halvparten så lang tid på å slå italienske Fabio Fognini i sin semifinale, som han vant 6–1, 7–5. Dermed blir det altså Federer og Nadal som skal kjempe om herrenes singleseier når finalen og hele turneringen avgjøres søndag.

