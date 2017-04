Brustad ble helten da Molde vant i seriepremieren

– Sinnssykt deilig å få med seg tre poeng. Jeg hadde ikke sovet godt hvis vi ikke hadde vunnet (på grunn av missen), men heldigvis vant vi, sa en smilende Brustad til Eurosport etter kampslutt.

– Det ble et hederlig tap, men vi tar likevel med oss mye positivt fra denne kampen. Vi hadde noen muligheter som fort kunne ha resultert i mål. Nå skal vi jobbe på videre, sa Kristiansund-trener Christian Michelsen til kanalen.

Ole Gunnar Solskjærs Molde vant 1-0 borte mot nyopprykkede Kristiansund i serieåpningen. Målet kom sju minutter etter pause, da Björn Bergmann Sigurdarson fant Fredrik Brustad. Sistnevnte nikket ballen trygt i nettet, og flere scoringer ble det ikke i Kristiansund. Dermed har Solskjærs utvalgte fått åpningen de ønsket seg på Eliteserien 2017.

Molde fikk en kjempesjanse etter fire minutters spill, men nevnte Fredrik Brustad satte ballen svakt utenfor alene med Kristiansund-keeper Sean McDermott.

Få sjanser

Det ble ellers ikke skapt store sjanser før hvilen i ruskeværet i Kristiansund. Hjemmelaget kom kun til noen halvsjanser, mens "storebror" Molde ikke klarte å trenge gjennom et hardtarbeidende KBK-lag.

Etter hvilen fikk imidlertid MFK hull på byllen. Kristiansund hadde et stygt balltap på midten, og Björn Bergmann Sigurdarson fikk plutselig tid og rom ute på Moldes høyrekant. Islendingen slo flott inn til lagkamerat Brustad, og han gjorde altså opp for seg etter den store missen i starten av oppgjøret.

Kristiansund prøvde å presse Molde dypere etter baklengsmålet, men vertene maktet ikke å komme til de helt store mulighetene. Jean Alassane Mendy fikk nesten en kjempesjanse inne i boksen kvarteret før slutt, men KBK-innbytteren maktet ikke å stokke beina da det gjaldt som mest. Dermed slapp bortelaget med skrekken.

Fullt hus

Kamar Qaka ville ha straffespark etter 83 minutter. Han gikk ned i boksen i duell med en Molde-forsvarer, men Kristiansund-spilleren fikk ikke gehør av dommer Tom Harald Hagen.

Sondre Sørli prøvde seg fra distanse like i forkant, men avslutningen gikk via et Molde-bein og til corner. Til slutt ebbet det ut i 1-0 til gjestene. Dårlig nytt for vertene var også at Daouda Bamba måtte ut med en skade på tampen.

Det var utsolgt på tribunene i Kristiansund lørdag. 4104 tilskuere så oppgjøret. 2017 er første gang noensinne at KBK spiller i eliten.

(©NTB)