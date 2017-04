Bayern kan bli mester før påske

Storklubben har 13 poengs forsprang til overraskelsen RB Leipzig, men det er ni serierunder igjen. Nå venter imidlertid en "engelsk uke", som tyskerne kaller det når det spilles helg, midtuke og helg.

Vinner Bayern over Augsburg (hjemme) lørdag, Hoffenheim (borte) tirsdag og Borussia Dortmund (hjemme) neste lørdag, mens rivalene snubler, kan alt være avgjort før påske.

RB Leipzig er uten seier i sine tre siste kamper.

Bayern må greie seg uten keeper Manuel Neuer etter at han gjennomgikk et lite inngrep i venstre fot. Sven Ulreich vikarierer i målet, uten at det skaper angst i München. Til mesterligakampene mot Real Madrid skal Neuer være klar igjen.

Bekymret

Mens Bayern München suser videre mot nye titler, må svært mange av de andre klubbene i Bundesliga titte seg bekymret over skulderen. Bak serielederen er det nemlig jevnt.

Borussia Mönchengladbach på 10.-plass er for eksempel bare fem poeng fra 5.-plass, men ikke mer enn fem poeng fra kvalifiseringsplass for nedrykk.

– Vi ser selvsagt nedover på tabellen. Plassen er ikke sikret ennå, sier trener Dieter Hecking før helgens bortekamp mot Eintracht Frankfurt.

Schalke og Leverkusen ligger rett over og under Gladbach på tabellen. Begge klubber vil avvente de tre kommende seriekampene før de avgjør om de skal titte oppover eller nedover på tabellen.

Håp

– Vi ligger midt på tabellen, men vi må passe på så vi ikke sklir ned i bunnstriden. Vi har antennene ute og vet hva som gjelder, sier Leverkusens sportssjef Rudi Völler.

Darmstadt og Ørjan Nylands arbeidsgiver Ingolstadt ligger meget utsatt til på nedrykksplass, med henholdsvis 12 og 8 poeng opp til kvalifiseringsplass. For deres skyld handler kampene før påske om å holde liv i håpet.

Hamburg på kvalifiseringsplassen ser mest oppover. Fire lag på trygg plass er to poeng foran.

– Nå må vi stå sammen og jobbe hardt for å berge plassen, sier trener Markus Gisdol før lørdagens hjemmekamp mot Köln.

