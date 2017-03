Wenger: – Spekulasjonene påvirker ikke laget

Arsenal har slitt med formen den siste tiden, noe som har gjort at laget har falt ned til en foreløpig sjetteplass i Premier League. Formsvikten har sammenfalt med spekulasjonene rundt manager Arsène Wenger. Franskmannens kontrakt utløper til sommeren, men han har fortsatt ikke offentliggjort om framtiden ligger i London eller andre steder. Trenerveteranen er likevel krystallklar på at hans framtid ikke påvirker spillernes prestasjoner.

– Det ville vært en (for) enkel unnskyldning. Det spiller ingen rolle om jeg er her de neste to eller ti årene, jeg har den samme vinnerviljen uansett, sier Wenger til Sky Sports.

Stabilitet

Franskmannen avfeier at spekulasjonene kan påvirke stabiliteten i London-klubben.

– Det verste du kan anklage meg for etter 20 år i klubben, det er at jeg skaper mangel på stabilitet. Hvis det er noe jeg har gjort her, så er det at jeg har skapt stabilitet, sier han.

– Er det sunt for spillerne å ikke vite hvor framtiden din ligger?

– Jeg vet ikke. Jeg tror ikke det er et problem, men man kan ha forskjellige meninger. Men som spiller trenger du ikke gi vekk en corner selv om jeg ikke har skrevet under på en ny femårskontrakt. Vi er nødt til å forsvare oss bedre som lag. Det er der vi ikke har vært gode nok så langt, svarer franskmannen.

Ordknapp

Han får også spørsmål om tabellplasseringen ved sesongslutt vil påvirke framtidsavgjørelsen hans.

– Det vil den ikke, sier Wenger, som fortsatt ikke vil svare på når han vil røpe sin framtid.

– Jeg vet hva jeg ønsker å gjøre, er alt 67-åringen vil si.

Søndag kommer en viktig kamp for Wenger og hans mannskap. Da gjester Manchester City London. City er tabelltreer i serien, sju poeng foran "The Gunners".

Chelsea på tabelltopp er hele 19 poeng foran Arsenal, men har en kamp mer spilt.

