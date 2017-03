Wenger: – Bare ett lag i London

Sanchez har ikke signert ny kontrakt med Arsenal, og det er hevdet at han har bedt om å bli solgt etter en opphetet krangel med manager Wenger tidligere i sesongen.

Chileneren sa denne uken til medier i hjemlandet at han trives i London og ønsker å fullføre kontrakten som løper ut neste år.

I samme intervjuer la han til at han ønsker å spille for et lag med "vinnermentalitet", noe som førte til spekulasjoner om at han ønsker seg til serieleder Chelsea.

Selv om Arsenal er 19 poeng bak byrivalen i Premier League, hevder Wenger at Sanchez ikke har noen grunn til å flytte til andre side av byen fordi han allerede spiller for hovedstadens største klubb.

Positivt

– Jeg tolker hans uttalelser svært positivt. Det er bare ett lag i London, så han er tilfreds med å være her. Det er sant at vi ikke har forlenget kontrakten hans, men jeg håper han blir hos oss, sa Wenger fredag.

– Jeg tror vi må være forsiktige med å tolke intervjuer gitt i spillernes hjemland, for etter å ha blitt oversatt gir de ikke alltid uttrykk for det de ønsket å si. Men jeg ser ikke noe negativt i det som er meldt. Han sa at han vil vinne serien. Det vil vi alle, og jeg forstår det fullt ut.

Sanchez spilte to kamper for Chile i landslagspausen, men ventes å være klar til hjemmekampen mot Manchester City søndag.

Ulik situasjon

Mesut Özil har heller ikke villet signere ny kontrakt, og Wenger ble spurt om han frykter at Arsenal igjen skal miste sine største stjerner, som da spillere som Robin van Persie, Samir Nasri og Cesc Fàbregas forsvant.

– Det er sant at det skjedde tidligere, da vi økonomisk var tvunget til å selge våre beste. Slik er det ikke nå, sa Wenger.

– Han (Sanchez) har halvannet år igjen av kontrakten. Verken han eller Özil er på utgående kontrakt denne sesongen. Jeg mener personlig at begge ønsker å bli, og jeg håper vi finner en løsning.

