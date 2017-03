"Vanskelig situasjon" for Cavaliers

– Vi er i en vanskelig situasjon akkurat nå. Jeg klager ikke over innsatsen, men vi har noen ting å finne ut av. Vi har en jobb å gjøre og ikke veldig mye tid, sa superstjernen LeBron James.

Bulls slo Cavaliers for fjerde gang på like mange møter i grunnserien denne sesongen. Cavaliers-tapet betyr at laget falt bak Boston Celtics i kampen om beste statistikk i Eastern Conference.

Samtidig er Bulls bare en seier bak Miami og Indiana i kampen om de to siste sluttspillplassene i øst. Lagene har igjen sju kamper.

– Vi trenger å vinne dem alle. Det er kravet, sa Bulls-stjernen Jimmy Butler, som scoret 25 poeng torsdag.

James førte an for Cavaliers med 26 poeng, 10 returer og 8 assist. I løpet av kvelden passerte han Shaquille O'Neal og inntok 7.-plassen på alle tiders scoringsliste i NBA. Han står med 28.599 poeng, tre flere enn "Shaq", men det var liten trøst torsdag.

I Portland scoret Damian Lillard 31 poeng da Trail Blazers tok sin femte strake seier med 117-107 over Houston. Laget holder seg foran Denver Nuggets i kampen om siste sluttspillplass i vest.

