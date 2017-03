Tutta stoppet av vind etter god start

Med birdie på første og fjerde hull var Tutta to slag under par da hun måtte gi seg for dagen. Det holder til en delt 8.-plass så langt i turneringen i California og betyr at hun kan få en lang dag fredag.

Karine Icher fra Frankrike var best av dem som rakk å fullføre sin runde før vinden gjorde videre spill umulig. Hun brukte 67 slag og topper resultatlista fire slag under par.

Fire spillere fullførte 68-runder. 51 spillere var fortsatt ute på banen da arrangøren stoppet videre spill torsdag. Første runde skal fullføres fredag før 2. runde tar til.

Den sørkoreanske amatøren Seong Eun-jeong greide hull-i-ett på 5. hull og er en av de fire spillerne på delt 2.-plass.

– Jeg forsto ikke hvor ballen min var blitt av, men så forsto jeg at den var i hullet. Jeg skjelver fortsatt på hendene, sa tenåringen etterpå.

(©NTB)