Svensk ishockeyspiller dømt for vold på banen

Lilja spiller nå for SHL-klubben Linköping, men det var da han i 2015 spilte for Rögle at han i skånederbyet mot Malmö krysstaklet motspilleren Jens Olsson mot nakken.

To år senere falt dommen i Malmö tingrett, og retten sa seg enig i aktoratets påstand at taklingen var så stygg at den rammes av straffeloven.

I tillegg til betinget fengselsstraff ble Lilja ilagt 40 dagsbøter à 650 kroner.

– Dette er ytterst beklagelig, og i mine og mange andres øyne direkte feil. Jeg kommer til å sette meg ned med min advokat for å se hvordan vi skal anke. Denne dommen er ikke OK, sa Lilja i en uttalelse gjennom Linköpings nettsted.

Retten kom til at ishockeyspillere ved sin deltakelse gir et samtykke til å utsettes for fysiske angrep innenfor sportens regelverk, altså harde, men rene taklinger. Lilja ble dømt for bakfra, med begge hender på kølla og da pucken var et annet sted å ha slått mot Olssons ubeskyttede nakke.

– En slik handling faller ikke innenfor den generelle aksept for fysiske angrep og er å dømme som vold, heter det i begrunnelsen.

Liljas forsvarer Mats Tornéus hevder at dommen kan få "ødeleggende konsekvenser" for svensk ishockey.

– Kanskje må vi opprette en egen idrettsdomstol for å håndtere alle sakene som vil strømme inn nå, mener han.

