Ny vår etter Godsets skrekkhøst

Det er mange spørsmål på Marienlyst før sesongåpningen mot Haugesund.

– Skullerud-effekten, spør Godset-treneren tilbake når vi spør om hva en kan forvente at hans endringer i vinter har medført.

– Forhåpentlig blir vi et lag som blir vanskelig å skape sjanser mot og vanskelig å score på. Vi skal være godt organisert. Det er fundamentet, så tror jeg dere får se et Strømsgodset som ligner på seg selv med backer som går framover i angrep med en del innlegg. Jeg håper det skal skape mange sjanser, sier Skullerud etter å ha fundert litt.

Skullerud kom inn og sikret umiddelbart løft med seier mot Sogndal, men fikk raskt en nedtur da førstedivisjonslaget Kongsvinger overraskende sendte SIF ut av cupen i semifinalen på Marienlyst.

Den tidligere U21-landslagstreneren og Molde-sjefen ivrer etter å komme i gang igjen. Han håper den fæle høstsesongen der SIF tapte elleve kamper ikke sitter igjen i spillernes hoder.

– Det tror jeg ikke. Det er blitt byttet mye folk i spillerstallen og er også mye nytt på trenersiden. Det er ikke så mye som tyder på at de tingene der skal sitte igjen. Det er iallfall ingenting i sesongoppkjøringen, svarer Skullerud på spørsmålet om han er redd Strømsgodset fortsatt vil la seg prege av en høst med kun to seirer på 14 kamper i eliteserien.

Peker på trio

Fjorårets sjuendeplass var en nedtur etter en rekke gode sesonger: 2-1-4-2. Det virker lenge siden seriegullet i 2013.

– Om det er realistisk for oss allerede i år å kjempe om medaljer, det er ikke sikkert, innrømmer Skullerud.

– Vi har vel sagt at vi bør og skal være bedre enn vi var i fjor. Det er for tidlig å svare på om vi blir et medaljelag, sier mannen som blir omtalt som "Strømsgodsets George Clooney".

– Sannsynligvis ikke, fortsetter SIF-treneren.

Han har sett flere lag som er kommet litt lenger.

– Det er lett å peke på Molde, Rosenborg og Odd. De må finne seg i å være store favoritter i ligaen. Vi er i et sjikt bak der, og kan være der oppe i en god sesong, sier Skullerud.

Ingen Storflor

Assistkongen Øyvind Storflor er borte. Trønderen har riktignok bidratt mindre de siste årene, men hadde fire sesonger på rad med tosifret antall målgivende pasninger.

– Vi spiller ikke med vinger lenger, så det blir annerledes, påpeker Skullerud.

– Men det kan backene våre gjøre, med Vilsvik, Parr og Ringstad. Det er mange gode føtter der. Det bekymrer meg ikke, sier Strømsgodset-treneren.

Spesielt i angrepet ser det ut til å bli sterk kamp om å komme på laget.

– Kall det gjerne et luksusproblem, gliser Skullerud.

Marcus Pedersen kan få selskap av Pontus Engblom, Marco Tagbajumi eller Tommy Høiland.

– Det kan hende vi kommer til å rotere. Det blir mange kamper i starten av sesongen. Da kan det være naturlig å rullere, sier Skullerud.

