Mikkel Kessler gjør comeback

Det bekreftet Team Sauerland under et pressemøte fredag. 38-åringen har ikke bokset profesjonelt siden han tapte for Carl Froch i mai 2013.

Han syslet med planer om et comeback allerede året etter, men forsøk på å få til en storkamp falt i fisk, og i juni 2015 offentliggjorde Kessler at karrieren var over.

– Carl Froch og Andre Ward ville ikke møte meg, så da ville jeg heller ikke bokse. Jeg har i stedet dyttet barnevogn etter å ha fått to deilige barn, men nå er motivasjonen tilbake, sa han.

Testes

Kessler har de siste årene hatt ulike helseproblemer og har blant annet hatt problemer med synet. Han er klar over at hans forestående comeback stiller store krav til fysikken, og nå skal han testes grundig. Neste kamp blir hans 50. som profesjonell.

– Jeg er blitt eldre, og spørsmålet er om kroppen min tåler det. Jeg tror den gjør det. Jeg har holdt formen ved like, jeg holder vekten, og jeg har alltid vært i god form, sa han.

– Vi skal bare finne ut av hvordan kroppen reagerer når jeg virkelig presser den.

Utfordring

Supermellomvekteren prøvd seg på sparring, og det ga mersmak.

– Jeg elsker store utfordringer. Å komme tilbake etter fire år er den største utfordring jeg kan tenke meg, men jeg føler det som om det bare er tre måneder siden jeg bokset sist, sa han og lovet full innsats.

– Når det er noe jeg vil, så går jeg inn for det 300 prosent.

Cecilia Brækhus bokset tidligere i karrieren mange av sine kamper på stevner hvor Kessler var hovedattraksjon.

