Manchester United-duo ute i lang tid

Mourinho avslørte fredag at Jones og Smalling ikke er tilbake før om lang tid.

Jones trakk seg fra England-troppen forrige uke på grunn av en skade i tåa, som det viste seg at han pådro seg på trening i en duell med lagkamerat Smalling. Sistnevnte forlot troppen noen dager senere med sine egne skadeproblemer.

Smalling har blitt observert med støttebandasje på høyrebeinet, og Mourinho sier at begge står overfor lang tid på sidelinjen.

– Jeg vet ikke hvor lenge de er ute. Jeg vet at Zlatan (Ibrahimovic) og (Ander) Herrera har sin siste kamp med karantene, så det er lett for meg å si at de er tilgjengelige etter kampen, sa Mourinho.

– Jeg tenker at England-gutta har langtidsskader, og med Paul Pogba har jeg ikke peiling. Jeg vet ikke, fortsatte portugiseren.

Ibrahimovic og Herrera mister helgens kamp mot West Bromwich med suspensjon, mens Pogba er ute med en hamstringskade.

(©NTB)