Mäkäräinen ble finsk mester i langrenn

Dette var Mäkäräinens annet FM-gull i langrenn. Hun slo sterke Krista Pärmäkoski på 2.-plass med 0.06,4 minutter. Aino-Kaisa Saarinen var 0.19,3 minutter bak på 3.-plass. Skiskytteren Mari Laukkanen ble nummer fire. Hun var ni tideler bak Saarinen igjen. Kerttu Niskanen og Anne Kyllönen ble nummer fem og seks.

I herreklassen var ikke konkurransen like hard på 10-kilometeren. For eksempel var ikke verdensmester Iivo Niskanen med. Der var heller ikke Matti Heikkinen og Sami Jauhojärvi. Alle de tre nevnte er best i klassisk.

Lari Lehtonen vant med 0.15,7 minutter ned til Perttu Hyvärinen på sølvplass. Bronsen gikk til Ristomatti Hakola. Han var 0.24,3 minutter bak Lehtonen i mål.

(©NTB)