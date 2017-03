Irritert Sundby kan miste NM-femmila

Årets sammenlagtvinner av verdenscupen måtte nøye seg med sølvmedalje på 10-kilometeren i fri teknikk på Gålå fredag. Lørdag er han normalt sett kjempefavoritt på 50-kilometeren i klassisk stil som avrunder årets sesong.

En strekkskade i låret kan imidlertid føre til at Sundby må trekke seg fra rennet.

– Jeg kan ikke gå sånn det kjennes ut nå, nei. Jeg får bruke kvelden og begynnelsen av morgendagen til å kjenne på om det er mulig, sa 32-åringen til NTB etter målgang fredag.

Røa-løperens skade er særlig smertefull når han skal gå diagonalgang, og all den tid det er vedtatt bruk av stakefrie soner på Gålå lørdag, er det umulig å komme utenom bruk av nettopp den teknikken.

Samme mål

Sundby innrømmer at han gjerne skulle ha hatt muligheten til å stake hele NM-femmila. Løypene på Gålå er ikke tøffere enn at det kunne latt seg gjøre.

– Helt ærlig, så irriterer det meg. Men det er sånn de øverste lederne i internasjonalt langrenn har funnet ut at det skal være, sa Sundby fredag.

– Vi har alle det samme målet med idretten vår, at vi skal beholde to stilarter og diagonalgangen skal bli. Vi har funnet gode tiltak for det, men det er ikke sikkert vi behøver å overregulere alt som er av klassiske renn, tilføyde han.

Stakefrie soner ble foran inneværende sesong lansert som et grep for å berge klassisk langrenn. I verdenscupsammenheng ble sonene benyttet for første gang under sprinten i Drammen.

Overregulert

Sundby mener man nærmer seg det han kaller «overregulering» av klassiske skirenn.

– Jeg mener at dette er en debatt vi er nødt til å ta. Skal vi overregulere alt, eller skal vi sammen jobbe mot det målet vi alle har, nemlig å beholde klassisk renn, sa han fredag.

Svaret på om mannen med 12 NM-gull kommer til start lørdag, kommer trolig først noen timer før start. Røa-løperen kaller muligheten for at han må droppe sesongens siste renn som følge av de stakefrie sonene «surrealistisk».

– Det er en situasjon jeg ikke hadde sett for meg at jeg skulle havne i, sa 32-åringen.

Anders Gløersen tok gullet på 10-kilometeren. Bronsemedaljen gikk til Didrik Tønseth.

