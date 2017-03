ITF vil ha færre tennisproffer

ITF-styret har truffet sitt vedtak på grunnlag av en omfattende undersøkelse. Etter tre års gjennomgang av profesjonell tennis og juniortennis var konklusjonen at altfor mange spillere prøver å hevde seg i proffturneringer, at mange av dem taper penger på sin deltakelse og at aktive spilleres snittalder stadig øker.

Det er også funnet at talentfulle spillere bruker mer tid på å nå tetsjiktet, og at mange juniorer finner overgangen til profesjonell tennis vanskelig.

Nye regler for turneringer på lavere nivå skal bidra til at antall spillere som kjemper om ATP- eller WTA-poeng i proffturneringer kan bli redusert fra dagens 14.000 helt ned til 1500.

Overgangstour

ITF har gitt klarsignal for at det i 2019 innføres en "overgangstour" (Transition Tour) som skal hjelpe spillere å ta steget fra juniortennis til profftennis. Disse turneringene vil ikke gi ATP-/WTA-poeng, men ITF-poeng som i sin tur kan gi adgang til ITF-proffturneringer.

– Dette vil gi en klarere og mer effektiv stige til profesjonell tennis og bidra til at prispengenivået sikrer at flere spillere klarer å leve av tennis, heter det i en uttalelse fra ITF.

Forbundet anbefaler at antall yrkesspillere ikke bør overskride 750 menn og 750 kvinner.

Utfordringer

Ifølge forbundet er det i dag 14.000 spillere som deltar i profesjonelle tennisturneringer, men nesten halvparten av disse tjener overhodet ikke premiepenger. Ifølge ITF øker det faren for korrupsjon og kampfiksing.

– Dette er den mest omfattende gjennomgang av profesjonell tennis noensinne, og det peker på betydelige utfordringer i sportens nedre nivåer, sier ITF-president David Haggerty.

– Det er behov for radikale endringer for å løse problemene forbundet med overgangen fra juniortennis til profesjonell tennis, og de økonomiske utfordringene knyttet til deltakelse.

(©NTB)