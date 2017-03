Hester gjorde utslaget da Odor forlenget

– Jeg er lidenskapelig opptatt av hester. Jeg elsker dem. Å være med hester er noe av det jeg liker best, sa 23-åringen fra Venezuela etter å ha bundet seg til Rangers i seks sesonger.

Avtalen gir ham ifølge amerikanske medier om lag 420 millioner kroner (49,5 mill. dollar) i lønn, men det var hestene som gjorde utslaget.

– Rougie satt med vårt tilbud foran seg. Det var svære tall, men han hadde pokerfjes, og det var intet som tydet på at han var i ferd med å bli overbevist, fortalte sportsdirektør Jon Daniels.

– Så dyttet jeg telefonen min over til ham, med et bilde av hestene, og øynene hans lyste opp. Da skjønte jeg at vi hadde en sjanse til å bli enige.

Odor planlegger å bygge en ranch i Dallas-området.

