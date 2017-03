Federer kjempet seg til semifinale

Federer (35) så ut til å ha kontroll etter 6-2 i første sett, men tsjekkeren Berdych snudde til 6-3 i andre. Tredje sett gikk til tiebreak. Der fikk Berdych to matchballer, men 31-åringen maktet ikke å ta vare på dem. Federer gikk til slutt seirende ut av settet og kampen med 7-6 (8-6).

– Jeg hadde hele tiden troen, selv da Berdych hadde to matchballer. Men jeg var utrolig heldig, det kunne ha gått begge veier. Det kjennes litt som om jeg skulle tapt denne, sa Federer etter kampslutt.

– Jeg hadde matchball, men jeg klarte det ikke. Mer er det ikke å si, sa en skuffet Berdych.

Kyrgios neste

I semifinalen venter australske Nick Kyrgios for Federer. 21-åringen slo tyske Alexander Zverev med 6-4, 6-7, 6-3 i sin kvartfinale. Zverev reddet fem matchballer i oppgjøret, men måtte til slutt kapitulere.

– Federer er tidenes største tennisspiller. Han er min favorittspiller, sa Kyrgios om sin semifinalemotstander.

I den andre semifinalen møtes Federer-rival Rafael Nadal og overraskelsesmannen Fabio Fognini. Federer håper på nok et Nadal-møte. Sveitseren har både slått spanjolen i Australian Open og i Indian Wells denne sesongen.

– Jeg ville elske det, sa Federer om muligheten til å møte Nadal.

Wozniacki til finale mot Konta

Danske Caroline Wozniacki er klar for finale på kvinnesiden i Miami. 26-åringen slo den tsjekkiske verdenstreeren Karolína Plísková 5-7, 6-1, 6-1 i semifinalen. Første sett var svært jevnt, men så fikk Wozniacki overtaket. Det tok hun godt vare på.

– Det føles ekstremt kjekt å stå her i finalen i Miami. Det er min første finale her, og det er en spesiell turnering, så jeg er virkelig glad for at jeg har kommet så langt, sa en fornøyd Wozniacki.

I finalen venter briten Johanna Konta, som tidligere har representert Australia. 25-åringen slo den amerikanske veteranen Venus Williams 6-4, 7-5 i sin semifinale.

Konta og Wozniacki har kun møttes én gang før, det var i tredje runde av årets Australian Open. Der vant Konta i strake sett.

