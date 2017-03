FIFA foreslår omspillsturnering før 2026-VM

FIFA har avslørt sine planer for hvordan de 48 plassene i mesterskapet vil bli fordelt. Alle de seks kontinentale forbundene vil få minst ett lag i turneringen i 2026. Vertsnasjonen vil fortsatt være automatisk kvalifisert.

Foreløpig er anbefalingen at Afrika skal ha en kvote på totalt 9 lag i VM. Asia skal ha 8, Europa 16, Oseania 1 og Sør-Amerika 6. Nord-, Mellom-Amerika og Karibia (CONCACAF) skal ha 6 lag med. Totalt utgjør kvotene 46 plasser. Omspillsturneringen avgjør hvem som får de to siste billettene, skriver BBC.

Blir forslaget om en omspillsturnering godkjent, noe det ventes å bli i FIFA-rådet 9. mai, vil turneringen bestå av ett lag fra hvert kontinentale forbund utenom UEFA (Det europeiske fotballforbundet). Det siste laget tas fra vertsnasjonens kontinent. Basert på FIFA-rankingen vil to av lagene bli seedet. Disse to vil møte de to beste av de resterende fire lagene i kamp om to VM-plasser. De fire useedede lagene må gjennom to utslagskamper i forkant.

Omspillsturneringen, som trolig vil gå av stabelen i november 2025, kommer til å spilles i landet der VM arrangeres.

(©NTB)