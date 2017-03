Canadiens tilbake i NHL-sluttspillet

Tradisjonsklubben er dermed tilbake i sluttspillet etter å ha måttet følge det på TV i fjor.

– En veldig god følelse, sa Max Pacioretty, som scoret sitt 35. mål for sesongen.

– Vi har jobbet hardt helt siden sluttsignalet gikk for siste gang i forrige sesong. Dette var målet vårt. Vi er stolte, men nå må vi gjøre forbedringene som kan gi oss suksess i sluttspillet.

Brendan Gallagher satte personlig rekord med fire målpoeng (ett mål, tre assist), mens Paul Byron scoret to mål og Carey Price reddet 29 skudd.

Formlag

Martinsen spilte 11.18 minutter og noterte ett skudd på mål, tre taklinger og to blokkerte skudd.

Canadiens tok sin tredje strake seier og har vunnet 12 av sine 16 siste kamper. Laget er det 10. som har sikret sluttspillplass, men det første i sin avdeling (Atlantic).

Ifølge nettstedet Eye on the prize er det stor sannsynlighet for at Canadiens møter det andre "norske" NHL-laget, Mats Zuccarellos New York Rangers, i første runde i sluttspillet.

New York Islanders var den store taperen i sluttspilljakten torsdag. Laget gjorde en katastrofal 1. periode mot Philadelphia Flyers og lå under 0-5 på vei mot tap 3-6. Samtidig vant de nærmeste rivalene, og det er seks poeng opp til Boston Bruins på siste wildcardplass i øst.

Milepæler

To svenske spillere noterte milepæler i andre NHL-kamper torsdag. Henrik Zetterberg sto for en assist da Detroit Red Wings tapte 3-5 for Tampa Bay. Dermed rundet han 900 målpoeng i sin 995. NHL-kamp.

Filip Forsberg gjorde sitt 30. mål for sesongen da Nashville Predators tapte 1-3 for Toronto. Han er den første i klubbens historie som runder 30 mål to sesonger på rad.

