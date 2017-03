Aalesund låner sørafrikansk landslagsspiss

Det skriver den norske eliteserieklubben i en pressemelding fredag.

Spissen er født i Nederland, og har flere kamper i den nederlandske æresdivisjonen for klubber som Utrecht, Excelsior og Zwolle, men han spiller for det sørafrikanske landslaget. 25-åringen har også spilt for engelske Nottingham Forest.

– Det gjør oss sterkere som lag, og det gjør bredden sterkere. Vi får inn en helt annen type spiss enn det vi allerede har, sier Aalesund-trener Trond Fredriksen om den 1,96 meter høye spissen, som ikke bare har egenskaper som duellspiller.

– Han har god fart og er flink til å bevege seg, sier Fredriksen.

Den ferske signeringen vil være i troppen til Aalesunds seriestart mot Stabæk i helgen.

– I en kamp der detaljer avgjør kan han bli viktig for oss, forklarer treneren.

