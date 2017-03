Sundby stiller seg bak Løfshus

Løfshus har gjentatte ganger måttet tåle krass kritikk av Petter Northug. I et intervju med Dagbladet nylig sa langrennsstjernen fra Mosvika at landslagssjefen "har tråkket opp sin egen grav denne sesongen" og at han burde trekke seg fra stillingen.

Martin Johnsrud Sundby gikk torsdag Røa inn til bronsemedalje på NM-lagsprinten på Gålå sammen med Andrew Musgrave. Etterpå sa langrennssirkusets beste løper de fire siste sesongene at han mener Løfshus fungerer "veldig, veldig bra" som landslagssjef.

– Jeg kan ikke snakke på vegne av noen andre enn meg selv, men jeg har et profesjonelt og godt forhold til Vidar. Det har jeg til alle mine overordnede. Vi har en god dialog. Selvfølgelig er vi enige og uenige om ting, men det gjør vi opp om i diskusjoner internt, utdypet Sundby overfor NTB.

Utfordrende situasjon

– Du kjenner deg ikke igjen i det Northug sier?

– Nei, men alle utøvere har sin agenda, sine problemer og sin måte å takle det på. Det blir noe hver enkelt må løse, sa Røa-løperen.

Landslagskollega Didrik Tønseth bidro sterkt til at det torsdagens lagsprint endte med Byåsen-gull. Med seg på laget hadde han stjerneskuddet Johannes Høsflot Klæbo. Etter målgang var Tønseth tydelig på at han har full tillit til landslagssjef Løfshus.

– Ja, det har jeg, svarte Tønseth – og utdypet svaret slik:

– Det har vært en utfordrende situasjon, og alle kan gjøre feil i en presset situasjon. Han har beklaget noe av det han har sagt, men han har også gjort mye bra. Det blir fort mye fokus på det man kan kalle småuttalelser her og der. Jeg synes Vidar har gjort en god jobb.

Landslagssjef Løfshus måtte tåle kritikk fra både Northug og egne sjefer da han ga mediene deler av skylden for dopingsaken rundt Therese Johaug. Før Lahti-VM startet havnet han også i en offentlig ordkrig med svenske skiledere.

Full tillit

Blant landslagsløperne synes imidlertid Løfshus å nyte stor tillit. Didrik Tønseth tror i hvert fall ikke Petter Northug har støtte blant utøverne for sin uttalelse om at Løfshus bør vurdere å forlate sin stilling.

På direkte spørsmål fra NTB om han er uenig i kritikken Northug har rettet mot Løfshus, svarer Byåsen-løperen:

– Ja, det er jeg.

Han er også tydelig på at han tror det er en holdning som gjenspeiler seg i gruppa av landslagsløpere:

– Mitt inntrykk er det.

Emil Iversen ville torsdag ikke si så mye om hvor han står i Løfshus-debatten. Han henviser til at løperne skal ha et sesongoppsummerende evalueringsmøte på Gålå torsdag kveld.

Iversen gikk samtidig langt i å bekrefte at han er godt fornøyd med tingenes tilstand på landslaget, og at han neppe ville lansere kritikk mot Løfshus på det nevnte møtet.

– For min del er det veldig lite negativt. Jeg har fint lite å klage på. Det eneste må være min egen form. Den kommer nok til å bli gjenstand for den tøffeste evalueringsrunden, sa han.

Støtter Løfshus

Langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad bekreftet at han ikke har mottatt noen tilbakemeldinger som tyder på at landslagssjef Løfshus ikke er ønsket med videre.

– Vi har ikke noen tilbakemeldinger fra løperne om at de ikke ønsker Vidar med videre, sa han torsdag.

Vidar Løfshus har kontrakt med Norges Skiforbund til våren 2019. Skogstad bekrefter at ingenting tyder på at den ikke blir fullført.

(©NTB)