Carlton Cole prøver lykken i Indonesia

Der blir han gjenforent med tidligere Chelsea-lagkamerat Michael Essien, som skrev under for klubben tidligere i måneden.

Persib ble nummer fem i den indonesiske ligaen sist år, men satser friskt. Klubben eies av finansmannen Erick Thohir, som også er president i Serie A-klubben Inter.

– Vi skal ta laget til neste nivå. Og jeg skal gjøre mitt beste, sier Cole, som spilte sju A-landskamper for England i 2009 og 2010.

Han legger til at Essiens overgang var avgjørende for at også han ville flytte til Indonesia.

