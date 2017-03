3. divisjon neste for Lagerbäcks Norge

Neste høst ville normalt den nye EM-kvalifiseringen starte opp, men slik blir det ikke i 2018. Da vies høsten til nyvinningen, der Europas landslag deles inn i fire divisjoner og kjemper om opp- og nedrykk.

– Sjansen for VM er minimal. Nå må vi kombinere et langsiktig perspektiv med ønsket om å vinne kamper. Nations League blir neste viktige konkurranse for oss, sa Lagerbäck på vei hjem fra Nord-Irland.

Det er oppnådde resultater i de tre siste kvalifiseringene og de to sist gjennomførte sluttspillene (VM 2014, EM 2016, VM-kval 2018) som avgjør hvilke lag som havner på hvilket nivå, og Norges resultater har vært så svake at det er lite håp om å klatre fra nivå 3.

Med fem kamper igjen å spille i den pågående kvalifiseringen er Norge rangert på 35.-plass av Europas 55 landslag, viser oversikten til footballseeding.com.

Det betyr at Norge ligger an til å seedes på nivå tre i gruppetrekningen for nasjonsligaens C-divisjon (der A er best og D dårligst).

Island mot eliten

Lagerbäcks forrige lag Island ligger i øyeblikket an til å havne i A-divisjonen, mens Sverige er på vei mot spill i B-divisjonen. Danmark har kurs mot toppseeding i C-divisjonen, mens Finland er rangert to plasser bak Norge og ser ut til å bli sisteseedet i C-trekningen.

Lagerbäck snakket etter sin debut som Norges landslagssjef om viktigheten av fortsatt å jage seirer i de gjenstående kvalifiseringskampene.

– Vi må fortsette å prøve å vinne kamper, for det sitter litt i hodet nå. Det var den mentale biten som gjorde at vi ble passive i Belfast. Vi må kombinere jakt på seier med et mer langsiktig perspektiv, og forhåpentligvis gjør vi det på en klok måte, sa han.

Kampene som står igjen kan også brukes til å gi Norge en bedre seeding, i beste fall til og med en plass i B-divisjonen. I øyeblikket er Norge 3359 poeng bak Nord-Irland, som holder siste plass på B-nivået. Forskjellen mellom seier og tap i en kvalifiseringskamp er 1300 poeng.

På den andre side er Norge bare 3548 poeng foran best plasserte lag som ligger an til spill i D-divisjonen.

EM-omspill

Med tanke på EM-spill i 2020 er det faktisk fordeler ved å spille på et lavere nivå i nasjonsligaen. Hver divisjon får nemlig en "bonusplass" i sluttspillet etter at den ordinære EM-kvalifiseringen er avsluttet.

De fire best plasserte lagene i hver divisjon som ikke allerede er kvalifisert skal i mars 2020 ut i sluttspill om en EM-plass, med semifinaler og finale for hvert nivå.

Vinner Norge sin gruppe i C-divisjonen høsten 2018, vil det ikke bare bety opprykk til B-divisjonen, men også garantere omspill om EM-plass mot tre andre lag fra C-nivået dersom Lagerbäcks lag skulle feile i den vanlige EM-kvalifiseringen.

EM-kvalifiseringen avgjøres fra mars til november 2019, med fem grupper à fem lag og fem grupper à seks lag. De to beste i hver blir EM-klare.

