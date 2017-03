NM-gullet til Lysdahl i superkombinasjonen

Lysdahl var også raskest i utfordelen og hadde 0,27 sekunder til gode på Kristina Riis-Johannessen. Bærums-alpinisten leverte den nest beste i tiden i slalåmbiten, mens Riis-Johannessen fra Oslo-klubben Ready kjørte ut.

– Det er utrolig moro med første NM-gull i karrieren. Jeg er veldig godt fornøyd med kjøringen. I utfordelen var jeg usikker på om farten på toppen var høy nok da jeg kom ut på flata, men det viste seg at den var det, sa Lysdahl etter NM-seieren.

Monsen holdt tredjeplassen foran den avsluttende slalåmdelen. Stjernesund kjørte seg opp fra femteplass til bronsen med å levere den beste tiden i slalåmen.

Landslagsalpinisten Ragnhild Mowinckel var nummer seks etter utforen, men hun klarte bare å kjøre seg opp to plasseringen i slalåmen. Det ble den sure fjerdeplassen for den blide Rival-alpinisten.

(©NTB)