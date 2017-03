Woodgate tilbake i Middlesbrough

Det skriver Premier League-klubben på sin hjemmeside tirsdag.

Boro skilte lag med tidligere manager Aitor Karanka tidligere denne måneden, og hans assistent Steve Agnew ble forfremmet i jakten på å unngå nedrykk til mesterskapsserien.

Woodgate blir en del av et voksende støtteapparat som også inkluderer tidligere Skottland-spiss Joe Jordan.

– Jonathan er en som vi kjenner veldig godt, og som kjenner klubben fra innsiden og ut, sa Agnew til klubbens hjemmeside.

– Han har masse erfaring fra fotballens høyeste nivå, og han er en fantastisk karakter. Vi er veldig fornøyde med å ha knyttet ham til oss, fortsatte manageren.

Woodgate, som har åtte landskamper for England, har vært to perioder i barndomsklubben som spiller. 37-åringen har også spilt for Leeds, Newcastle, Real Madrid og Tottenham.

Woodgate kunngjorde at han la opp kort tid etter at Middlesbrough rykket opp til Premier League i mai 2016.

Den tidligere forsvarsspilleren returnerer til klubben like før nøkkeloppgjøret mot bunnrival Swansea søndag, som er Agnews andre kamp som sjef.

Boro er for øyeblikket fem poeng unna sikker plass, men har én kamp til gode på Swansea, som innehar den siste sikre plassen over nedrykksstreken som nummer 17.

(©NTB)