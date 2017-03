Tromsø låner AIK-back

Det skriver TIL i en pressemelding tirsdag.

– Fram til Tom Høgli kommer i sommer, så er det viktig at vi har dobbel dekning på alle plasser. Vi har sett etter en ung venstreback, en som vi kan ha på lån og som kan spille kamper. Det mener vi at vi har funnet i Patrick. Han er tilgjengelig for en pris vi kan gå god for. I tillegg har han fått bra erfaring fra spill i Allsvenskan i Sverige, sier trener Bård Flovik.

Kpozo fra Ghana ankommer Tromsø onsdag. Han må få innvilget arbeids- og oppholdstillatelse før han blir spilleklar for "gutan".

– Det vil kanskje ta litt tid før han er klar, men det er noe klubben jobber med å få på plass. Vi håper å ha han klar så fort som mulig, men vi må forholde oss til regelverket, sier TIL-trener Flovik.

Tromsø har sikret seg en opsjon på å forlenge lånet ut sesongen.

