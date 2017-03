Svensk spiss til Sarpsborg

Han har blitt koblet til Norrköping og Djurgården, men har i stedet valgt norsk fotball, skriver svenske Expressen. Sarpsborg bekrefter selv overgangen på eget nettsted tirsdag.

28-åringen fikk fem landskamper for Sverige mellom 2013 og 2014. Nå representerer han Kosovo. Han spilte sist for kinesiske Dalian Transcendence.

– Vi har sjekket han opp med flere. Han er et teknisk fyrverkeri og en god avslutter. Erton skal bidra i treningshverdagen og kjempe om plassen på et veldig godt lag, sier sportssjef Thomas Berntsen i Sarpsborg.

Nyervervelsen er godt fornøyd med å være klar for sarpingene.

– Jeg har fått høre at Sarpsborg skaper mange sjanser og spiller fin fotball. Da finnes det muligheter for å gjøre mange mål. Jeg vil ikke sette et tall, for det viktigste er å bidra slik at laget vinner. Vinner laget, tenker jeg at man gjerne har spilt bra, sier spissen.

Sist gang han spilte i Sverige, scoret han ni mål på 13 kamper for Djurgården i Allsvenskan. Midtveis i 2014-sesongen ble han solgt til Beijing Guoan.

