Southgate ergrer seg over at Zaha glapp

Crystal Palace-spilleren spilte to treningskamper for det engelske landslaget, men valgte senere å representere sitt fødeland Elfenbenskysten etter å ha blitt lei av den manglende interessen fra Det engelske fotballforbundet (FA).

Vingen scoret et eventyrlig solomål for Elfenbenskysten mot Russland nylig. Crystal Palace' styreleder Steve Parish gikk hardt ut mot den engelske landslagsleiren og sa at det var England han burde ha scoret for.

– Jeg vet Steve er en intelligent mann som har gjort en fantastisk jobb for den klubben, men jeg vet ikke om det hjelper å kommentere slikt, sa Southgate om Parish ifølge Sky Sports.

Southgate fikk først England-jobben på midlertidig basis og ville ikke ta ut Zaha på daværende tidspunkt kun for å forhindre at han valgte Elfenbenskysten. Da Southgate fikk ansvaret på permanent basis var det for sent.

– Wilfried var den første spilleren jeg dro for å møte da jeg fikk jobben permanent, men da hadde han allerede bestemt seg for å representere Elfenbenskysten. Til sjuende og sist må jeg konsentrere meg om spillere som er desperate etter å spille for England.

