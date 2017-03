Silva-scoring i Spania-seier mot Frankrike

Etter en målløs første omgang fikk Antoine Griezmann ballen i nettet for Frankrike, men målet ble annullert etter videodommere, som fikk prøve seg under oppgjøret, hadde hatt sitt å si om saken.

I stedet omsatte David Silva et straffespark til 1-0 etter 68 minutter.

Innbytter Gerard Deulofeu, som kom inn kun ett minutt før den første scoringen, la på til 2-0 etter 77 minutter for Spania. Assistentdommeren annullerte først scoringen for offside, men etter at videodommeren tok en ekstra titt på situasjonen, viste det seg at han ikke var i offside likevel.

Ettersom Frankrike ikke klarte å slå tilbake vant Spania 2-0 tirsdag.

